up

22.07.2017 суббота

EUR 68.6623

USD 58.9325

В Тюмени 22..24 С 2 м/с
ветер восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

23 июля - события дня

18:00 22 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Ялуторовске в 12 часов на площади у кинотеатра "Премьера" (ул. Ленина, 48) начнется фестиваль уличных театров "Сны улиц".

В Ялуторовске в 14 часов на Сретенской площади, 1 начнется фестиваль-ярмарка "Квасной пир - на весь мир".

Этот день в истории:

В 930 году - рождение старейшего в мире парламента - исландского альтинга.

В 1845 году в России принят манифест, ограничивающий возможности получения дворянства за заслуги (получение потомственного дворянства возможно лишь при чине не ниже пятого класса, а не восьмого, как прежде).

В 1868 году Кристофер Лэтем Шоулз из Висконсина запатентовал пишущую машинку.

В 1934 году в Кремле чествовали первых героев. Орден Ленина и грамоту Героя Советского Союза №1 получили летчик Анатолий Ляпидевский, Василий Молоков, Николай Каманин, Сигизмунд Леваневский, Михаил Водопьянов и другие.

В 1941 году газета "Правда" назвала начавшуюся войну Великой Отечественной.

В 1944 году советские войска начали операцию по освобождению Белоруссии под кодовым названием "Багратион".

В 1998 году впервые в мире произведена пересадка клетки человеческого мозга.

В 2004 году правительственная комиссия Японии решила разрешить клонирование человеческих эмбрионов в исследовательских целях.

Последние новости

18:40 В Волгограде приставы арестовали ковер
18:18 Владимир Чейметов: производство рыбы необходимо увеличить
18:00 23 июля - события дня
17:43 Общественники подвели итоги опроса тюменских родителей
17:09 В Тюмени найден без вести пропавший трехлетний мальчик
16:47 На здании комиссариата появится памятный знак энциклопедисту Александру фон Гумбольдту
15:55 В России разрабатывают военные конвертопланы и беспилотники
14:48 Синхронное плавание переименовали в артистическое
14:28 Победителей проекта "Морфология улиц" назовут в "Пионере"
13:52 Арендное жилье в Тюмени подешевело, подсчитали эксперты
Все новости

Архив новостей

Июль, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев приветствовал участников и гостей Курултая-2017

Владимир Якушев поздравил работников торговли с профессиональным праздником

Рабочая группа ответит на вопросы жителей Нижних Аремзян

Политика

Координаторы проектов "Единой России" в Тюменской области подвели итоги полугодия

Тюменские единороссы обсудят качество городской среды на форуме в Краснодаре

Дач в России не будет

Экономика

Владимир Чейметов: производство рыбы необходимо увеличить

Арендное жилье в Тюмени подешевело, подсчитали эксперты

ВТБ в Тюменской области увеличил кредитный портфель

Общество

В Волгограде приставы арестовали ковер

23 июля - события дня

Общественники подвели итоги опроса тюменских родителей

Спорт

Синхронное плавание переименовали в артистическое

Дублеры "Тюмени" сыграют дома с "Шахтером"

Тюменцы выяснят отношения с "Зенитом"

Происшествия

В Тюмени найден без вести пропавший трехлетний мальчик

Безответственный отец из Ишима получил два года колонии строго режима

На трассе Омск - Тюмень произошло лобовое столкновение
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+