24 июля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

Тюменскую область посетит делегация Томской области для знакомства с агропромышленным комплексом региона.

В Тюмени на портале общественного транспорта Тюменской области в тестовом режиме начнет работать функция "Прогноз прибытия транспорта".

В Тюмени в новых автобусах ПАТП №2 появятся счастливые билеты. Получить их смогут 150 пассажиров.

Этот день в истории:

В 1021 году на Руси был освящен храм в честь благоверных князей Бориса и Глеба - первых российских святых.

В 1901 году пущен первый рижский электрический трамвай. Маршрут пролегал по главной улице города - Александровской - от Александровского моста до Александровских ворот.

В 1938 году изобретен растворимый кофе.

В 1993 году опубликовано сообщение Центрального Банка России о прекращении хождения купюр советского образца и их обмене в установленный срок. Силу стал иметь только новый российский рубль.