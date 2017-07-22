up

22.07.2017 суббота

EUR 68.6623

USD 58.9325

В Тюмени 22..24 С 2 м/с
ветер восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

В России разрабатывают военные конвертопланы и беспилотники

15:55 22 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
ria.ru

Конвертопланы и тяжелый беспилотник создаются в России для военных.

Об этом сообщил главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Виктор Бондарев.

Также ведется разработка малых и средних беспилотных летательных аппаратов. По словам Бондарева, в будущем беспилотники смогут встраиваться в единую систему управления и работать "стаей". Создание такой системы позволит существенно снизить расходы на подготовку операторов беспилотников.

"Беспилотная тематика развивается. Как бы там ни было, обучить летчика дороже, чем поставить на самолет хороший автопилот. Если уже сейчас оператор может управлять одним-двумя беспилотниками, то со временем, с развитием наземной составляющей, он сможет управлять пятью, а то и десятью аппаратами, поэтому это будет еще дешевле", — заявил Бондарев.

Ранее главком ВКС отмечал, что беспилотная авиация в будущем сможет решать стратегические ударные задачи благодаря своей малозаметности и большей боевой устойчивости по сравнению с пилотируемой авиацией.

Конвертопланы — это летательные аппараты, которые способны выполнять горизонтальный полет, подобно самолету, при этом могут зависать, взлетать и садиться в вертикальном режиме, как вертолет, поэтому для них не требуется взлетная полоса, сообщает РИА Новости.

Последние новости

18:40 В Волгограде приставы арестовали ковер
18:18 Владимир Чейметов: производство рыбы необходимо увеличить
18:00 23 июля - события дня
17:43 Общественники подвели итоги опроса тюменских родителей
17:09 В Тюмени найден без вести пропавший трехлетний мальчик
16:47 На здании комиссариата появится памятный знак энциклопедисту Александру фон Гумбольдту
15:55 В России разрабатывают военные конвертопланы и беспилотники
14:48 Синхронное плавание переименовали в артистическое
14:28 Победителей проекта "Морфология улиц" назовут в "Пионере"
13:52 Арендное жилье в Тюмени подешевело, подсчитали эксперты
Все новости

Архив новостей

Июль, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев приветствовал участников и гостей Курултая-2017

Владимир Якушев поздравил работников торговли с профессиональным праздником

Рабочая группа ответит на вопросы жителей Нижних Аремзян

Политика

Координаторы проектов "Единой России" в Тюменской области подвели итоги полугодия

Тюменские единороссы обсудят качество городской среды на форуме в Краснодаре

Дач в России не будет

Экономика

Владимир Чейметов: производство рыбы необходимо увеличить

Арендное жилье в Тюмени подешевело, подсчитали эксперты

ВТБ в Тюменской области увеличил кредитный портфель

Общество

В Волгограде приставы арестовали ковер

23 июля - события дня

Общественники подвели итоги опроса тюменских родителей

Спорт

Синхронное плавание переименовали в артистическое

Дублеры "Тюмени" сыграют дома с "Шахтером"

Тюменцы выяснят отношения с "Зенитом"

Происшествия

В Тюмени найден без вести пропавший трехлетний мальчик

Безответственный отец из Ишима получил два года колонии строго режима

На трассе Омск - Тюмень произошло лобовое столкновение
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+