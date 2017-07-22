В России разрабатывают военные конвертопланы и беспилотники

ria.ru

Конвертопланы и тяжелый беспилотник создаются в России для военных.

Об этом сообщил главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Виктор Бондарев.

Также ведется разработка малых и средних беспилотных летательных аппаратов. По словам Бондарева, в будущем беспилотники смогут встраиваться в единую систему управления и работать "стаей". Создание такой системы позволит существенно снизить расходы на подготовку операторов беспилотников.

"Беспилотная тематика развивается. Как бы там ни было, обучить летчика дороже, чем поставить на самолет хороший автопилот. Если уже сейчас оператор может управлять одним-двумя беспилотниками, то со временем, с развитием наземной составляющей, он сможет управлять пятью, а то и десятью аппаратами, поэтому это будет еще дешевле", — заявил Бондарев.

Ранее главком ВКС отмечал, что беспилотная авиация в будущем сможет решать стратегические ударные задачи благодаря своей малозаметности и большей боевой устойчивости по сравнению с пилотируемой авиацией.

Конвертопланы — это летательные аппараты, которые способны выполнять горизонтальный полет, подобно самолету, при этом могут зависать, взлетать и садиться в вертикальном режиме, как вертолет, поэтому для них не требуется взлетная полоса, сообщает РИА Новости.