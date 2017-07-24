25 июля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов на региональном портале госуслуг начнется запуск "Личного кабинета предпринимателя".

В Тюмени в 10 часов в Центре занятости населения Тюмени и Тюменского района (ул. Республики, 204в, к. 3) начнется профориентационное занятие для школьников и интерактивное посещение Центра профессиональной ориентации.

В Тюмени в 11 часов на пешеходной зоне от ул. Ленина до стадиона "Геолог" маломобильные группы оценят работы по устройству пандуса.

В Тюмени в 12 часов в Институте психологии и педагогики ТюмГУ ( пр. 9 Мая, 5) начнется презентация проекта тактильно-звуковой ЗD карты для слабовидящих.

В Тюмени в 15 часов в пресс-центре Тюменской областной научной библиотеки им. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) начнется очередное заседание пресс-клуба "НЕФОРМАТ" на тему "Реновация по-тюменски: как у нас уже было и как может быть".

В Тюмени в 16 часов в областном шахматном центре Анатолия Карпова (ул. Республики, 143/2 ) начнется открытый шахматный турнир, посвященный 431-летию Тюмени.

В Тобольске в комплексном центре социального обслуживания населения (4 мкр., 48) начнется мастер-класс по самообороне для для пенсионеров в рамках областной школы волонтерского мастерства для старшего поколения "Года, несущие радость!".

В д. Криводаново Тюменского района в 10 и 16 часов 30 минут в центре "Красная гвоздика" (36 км Старо-Тобольского тракта) начнутся соревнования по спортивному ориентированию.

Этот день в истории:

В 1826 году казнили декабристов Павла Пестеля, Сергея Муравьева-Апостола, Михаила Бестужева-Рюмина, Кондратия Рылеева, Петра Каховского.

В 1907 году русский физик Борис Розинг подал заявку на патент на "Способ электрической передачи изображений на расстояние", то есть телевидение.

В 1929 году родился Василий Шукшин, писатель, кинорежиссер, актер.

В 1930 году принято постановление ЦК ВКП(б) о введении всеобщего начального обучения.

В 1973 году с космодрома Байконур запущена советская межпланетная станция Марс-5.

В 1978 году в Олдхэме (Англия) родился первый человек, зачатый в пробирке.

В 1980 году умер актер, поэт Владимир Высоцкий.