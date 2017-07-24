Тюменским вкладчикам банка "Югра" выплатили четверть возмещения

фото ИА "Тюменская линия"

Страховое возмещение на сумму 484 млн рублей выплатил вкладчикам банка "Югра" в Тюменской области банк ВТБ24 по данным на утро 24 июля. Это четверть от общего объема выплат, приходящихся на долю ВТБ24.

В ВТБ24 обратилось 539 вкладчиков. 81% от полученных средств вкладчики оставили на счетах и вкладах в ВТБ24.

Общий объем выплат ВТБ24 в Тюменской области должен составить 1,925 млрд рублей. В банк может обратиться более 3 тыс. человек. Работа идет в штатном режиме, объем выплат в первые дни в целом соответствует сопоставимым страховым случаям. Для ускорения выплат в Тобольске банк продлил время работы офиса на 2 часа и временно увеличил штат сотрудников в два раза.

В ходе выплат вкладчикам банка "Югра" ВТБ24 впервые предоставляет возможность клиентам, получающим страховое возмещение, записаться через сайт банка на обслуживание к менеджеру в любое удобное время и в любой офис, который занимается выплатами. Новый сервис доступен как физическим, так и юридическим лицам.

Система дистанционной записи предоставляется бесплатно и доступна клиентам на сайте ВТБ24 в разделе "Офисы". Чтобы воспользоваться сервисом, требуется выбрать точку продаж, услугу, а также удобное время и дату посещения. Далее по смс или email (в зависимости от того, какой тип уведомления был выбран) клиенту приходит подтверждение записи и пин-код, который необходимо ввести при получении талона в офисе. При этом информацию о визите можно распечатать или автоматически добавить в календарь на смартфоне или компьютере. При необходимости запись можно отменить или перенести на другое время.

Напомним, в Тюменской области (кроме Тобольска) в ВТБ24 средства могут получить клиенты "Югры", чьи фамилии начинаются с букв от У до Я. В Тобольске все клиенты "Югры" получают выплаты в ВТБ24.

Соб. инф.