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26 июля - события дня

17:54 25 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов 30 минут на Текутьевском бульваре у памятника А. И. Текутьеву начнется торжественное возложение цветов, в 11 часов - на Исторической площади.

В Тюмени в 12 часов от моста Влюбленных отправится теплоход с экскурсией для слепоглухих людей в рамках сотрудничества с Фондом поддержки слепоглухих "Со-единение".

В Тюмени в 13 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция заместителя управляющего отделением Пенсионного фонда России по Тюменской области Виталия Левенкова "Корректировка страховых пенсий работающим пенсионерам с 1 августа 2017 года".

В Тюмени в 14 часов в консультативно-диагностическом центре "Эндос" (ул. Мельникайте, 117, каб. 101) начнется мероприятие, посвященное Всемирному дню борьбы с гепатитом. 

В Тюмени в 17 часов во Дворце спорта (ул. Розы Люксембург, 12) начнется открытая тренировка ХК "Рубин".

Этот день в истории:

В 1887 году в Варшаве выходит первый учебник эсперанто (на русском языке).

В 1951 году во время раскопок в Новгороде обнаружена первая берестяная грамота.

В 1989 году 24-летнему американскому студенту Роберту Моррису предъявлено обвинение в создании и запуске компьютерного вируса.

В 1990 году в США принят закон, запрещающий дискриминацию лиц, зараженных СПИДом.

В 1978 году датский исследователь У. Петерсон обнаружил самую северную землю - остров Одак (в 706 км от Северного полюса).

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