Россия – страна побеждающего развития

В современных условиях то, что кажется слабостью, может быть использовано в пользу взрывного развития страны и ее выхода на лидирующие позиции. Причем, катализатором этого процесса должна стать продуманная и взвешенная промышленная политика.

Помимо общих макроэкономических вызовов, на которые, так или иначе, приходится отвечать всем странам, перед Россией стоит еще и проблема встраивания в мировую экономику.

Современный мир характеризуется целым набором кризисов – финансовых, экономических, политических, экологических, ресурсных. Их наложение друг на друга столь опасно, что прогнозисты и футурологи предрекают человечеству множество проблем – от угрозы глобальной войны до длительной, свыше 180 лет, рецессии, по сравнению с которой Великая депрессия покажется легким недомоганием.

Эти прогнозы становятся еще мрачнее с учетом исчерпания углеводородных ресурсов Земли и повсеместного ухудшения экологии – на фоне отчаянно буксующих "зеленых" технологий.

Россия, встроенная в сложившийся миропорядок, страдает не только от общих проблем (высокой волатильности нефтяных цен, попыток политического регулирования европейского рынка газа и др.), но и ввиду исторически сложившихся условий. Мы влились в мировую экономику, когда рынки уже были поделены между основными игроками, и на них сложились свои правила игры, которых мы не понимали.

Кроме того, на нашу экономику давит технологическое отставание во многих отраслях, преодолеть которое не удается до сих пор. Здесь, однако, произошло то, что в русских сказках называется "не было бы счастья, да несчастье помогло". Недооценка возможностей России геополитическими оппонентами привела к введению экономических санкций, а ответная политика руководства страны – к антисанкциям, вызвавшим к жизни импортозамещение.

Последствия этой пикировки привели к бурному росту российского сельского хозяйства (так, впервые в новейшей истории страна стала одним из крупнейших мировых экспортеров пшеницы), к заметным успехам в других направлениях.

К слову, особый оптимизм вызывает даже не то, что наши аграрии успешно осваивают производство хамона и моцареллы, а появление отечественных микропроцессоров и работающих на их основе компьютеров, производство высокотехнологичного трубопроката, двигателей и многого из того, что, как считалось еще пару лет назад, мы "не умеем" делать.

Столь быстрое освоение нашей промышленностью высокотехнологичных производств обусловлено тем, что даже в самые сложные годы в стране удалось сохранить базовые, фундаментальные основы развития: ведущие научные школы (прежде всего – математическую), достаточно высокий уровень образования, ориентацию на долгосрочное целеполагание.

С другой стороны, при всех положительных эффектах импортозамещения, можно ли считать его самоцелью? По нашему мнению, уповать сейчас на достижение технологического равенства с развитыми странами – все равно, что пытаться запрыгнуть в последний вагон мчащегося в пропасть поезда.

Очевидно, что многие проблемы экономики развитых стран вызваны трудностями перехода от пятого (постиндустриального) устройства общества к шестому укладу – трансиндустриальному.

Не вдаваясь сейчас в характеристику пятого уклада, отметим лишь, что им прямо порождены не только многие существующие экономические и политические вызовы. Он пророс во все слои общества, имеет своих лидеров, потребовал огромных капиталовложений, которые при переходе к шестому укладу значительно обесцениваются. Понятно, что, пока существование в пятом технологическом укладе вполне устраивает большинство населения и элиты, переход к шестому укладу будет встречать серьезное сопротивление на всех уровнях. Это – вполне объективный процесс.

В то же время Россия, хотя и обосновалась в пятом технологическом укладе, не связана с ним настолько прочно, как иные страны-лидеры. Вдобавок, в его рамках мы обречены на вечную роль догоняющих, в лучшем случае – региональной "державы-бензоколонки". Поэтому в наших условиях мы более остальных способны на ускоренный переход к шестому технологическому укладу, что, помимо прочего, откроет для нас новые, еще никем не тронутые рынки, и позволит занять лидирующие позиции.

Существует множество предпосылок, позволяющих говорить о безболезненном переходе России к шестому технологическому укладу. Если говорить очень упрощенно, эта парадигма развития предполагает возвращение к производящей экономике, прежде всего – к развитию средств производства. Речь идет о производстве нового уровня, максимально автоматизированном и роботизированном, работающем под управлением искусственного интеллекта.

Такое производство должно быть разнесено территориально и, благодаря использованию аддитивных технологий (3D-печать), максимально приближено к потребителю. Это, в свою очередь, требует немалых и, что важно – разветвленных энергозатрат.

Россия, в отличие от наиболее развитых стран-конкурентов, не только обладает значительными энергоресурсами в виде угля, нефти и газа, водной генерации (которую мы, кстати, до сих пор используем не в полной мере), но и лидирует в области ядерной энергии. Мобильные реакторы замкнутого ядерного топливного цикла должны стать основой промышленного освоения малонаселенных и труднодоступных районов Дальнего Востока и Северного морского пути.

Нам необходима переориентация на ядерную энергетику не только ввиду ее относительной безопасности и мобильности. Предстоит пересмотреть свое отношение к природным богатствам страны. Мы уже поняли, что гораздо выгоднее поставлять на экспорт продукцию высокой переработки, чем сырье, но пока недалеко ушли в этом направлении.

Несмотря на то, что Россия обладает богатейшими запасами леса на планете, мы до сих пор смутно представляем возможности глубокой переработки древесины. Между тем, лес – это сырье не только для мебели и стройматериалов, но и для химии, фармакологии, легкой промышленности. Переориентация экономики на глубокую переработку древесины даст мощный импульс развитию как всей страны, так и многих, ныне депрессивных регионов.

Сохранившимся в России научным школам вполне по силам решить эту задачу. Новые технологии (3D-принтинг, квантовое копирование, развитие "интернета вещей") потребуют новых материалов. Необходимо придать приоритетное значение разработке и внедрению наноматериалов (нанокерамика, материалы с заданными свойствами), развитию механохимии.

В рамках шестого технологического уклада наука возвращает себе ведущие роли. Максимальная роботизация, развитие искусственного интеллекта, совершенствование источников энергии подразумевает значительное научное сообщество.

Предстоит глобальная оцифровка данных о множестве параметров состояния страны и развитие систем работы c высокоструктурированными обозримыми массивами данных (DeepData). Требуются тысячи исследователей, десятки тысяч инженеров, сотни тысяч программистов. Это обуславливает необходимость вывода образовательной системы на новый уровень.

Сегодня максимально качественное образование возможно получить лишь в нескольких десятках вузов, что часто подразумевает необходимость покинуть постоянное место проживания. Немногие к этому готовы, и не все могут себе позволить. Из тех же, кто в состоянии сделать это, возвращаются домой единицы, что в итоге усиливает образовательный, промышленный, экономический и социальный дисбаланс между территориями.

Поэтому первоочередной задачей становится развитие качественного дистанционного образования. А значит – Россия должна решить задачу повсеместного доступа к постиндустриальным структурам (к ним относятся сети мобильной и интернет-связи, центры коллективного пользования и т. д.).

В условиях федеративного устройства нашей страны, состоящей из большого разнообразия исторически сложившихся регионов со своими традициями и менталитетом, особую важность приобретает выравнивание их социально-экономического развития. Шестой технологический уклад способен решить и эту задачу. Залог успеха – в планировании равномерного развития страны с опорой на промышленно-технологические кластеры, основанные на глубоких инновациях с учетом сложившейся на территории инфраструктуры и базовой деятельности.

Одной из важных составляющих развития кластеров станет возможность выхода на рынки, что требует развитой и доступной логистики. При этом, значительные территории в регионах России не обладают даже сетью качественных автомобильных дорог, не говоря о железнодорожном транспорте. Их строительство, равно как и использование авиации, требует значительных затрат, что снижает конкурентоспособность кластера.

Вместе с тем, в несправедливом забвении находится речной транспорт. Его развитие позволит не только удешевить перевозки, сделать более доступными ныне заброшенные территории, но и откроет новые возможности для развития экономики, внутреннего туризма, повышения мобильности населения. Речные и морские порты должны стать интермодальными транспортными узлами, обеспечивающими эффективную и качественную логистику как внутри страны, так и в масштабах евразийского континента и мира в целом.

Решение перечисленных задач позволит России не только относительно безболезненно преодолеть экономический кризис, стать одной из первых стран шестого технологического уклада, но и позволит укрепить позиции геополитического мирового лидера. Развитие новых продуктов – таких, как мобильная ядерная энергетика, создание новых материалов, инновации в фармакологии – способно открыть для нас новые рынки, некоторые из которых пока не существуют даже в первом приближении.

Но для перехода к новому технологическому укладу нам потребуется совершенно иной горизонт планирования – не три-пять лет, а намного больше – базирующийся на оцифрованной базе данных страны и просчитанный с использованием алгоритмов искусственного интеллекта. А еще нам потребуются новые, еще не созданные, а может, временно забытые смыслы.

Дело в том, что шестой технологический уклад подразумевает, прежде всего, новые принципы социальной организации, сформированные под влиянием новых технологий, и лишь потом – сумму собственно технологий и продуктов.

Нам уже сегодня необходимы законы, формирующие промышленную политику шестого технологического уклада. Новое законодательство должно касаться цифровизации ресурсной базы, демографического, промышленного потенциала и других аспектов жизни страны. Юридического сопровождения требует развитие робототехники и аддитивных технологий, энергетики.

Налоговое законодательство должно быть развернуто лицом к промышленности и кластерному развитию, как основе благополучия гражданина России – за счет повышенной нагрузки на ритейл и взимание ссудного процента.

Ускоренный переход к шестому технологическому укладу для России сегодня не просто приятная возможность, а настоятельная необходимость. Совокупность мировых кризисов, вызовов и угроз, в том числе и внутренних, вынуждают нас отказаться от следования в кильватере устоявшихся, но уже уходящих технологий, смыслов и социальных отношений, и выступить в роли первопроходца. Нам не привыкать.

Александр ЧУХЛЕБОВ,

лидер общественного движения "Возрождение"