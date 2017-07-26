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27 июля - события дня

18:00 26 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция "Стратегическое партнерство: сотрудничество Тюменской области со странами дальнего и ближнего зарубежья. Текущее положение и перспективы".

В Тюмени в 12 часов от моста Влюбленных отправится теплоход с экскурсией для слепоглухих людей в рамках сотрудничества с Фондом поддержки слепоглухих "Со-единение".

В Тюмени в 14 часов в Главном управлении строительства Тюменской области (ул. Некрасова, 11, конференц-зал) начнется заседание общественного совета.

В Тюмени в 15 часов начнется встреча специалистов Главного управления строительства Тюменской области и заместителя губернатора Евгения Заболотного с обманутыми дольщиками ГП-8 ЗАО "Тюменский строитель". Отъезд в 14 часов 20 минут от ул. Некрасова, 11.

В Тюмени в 18 часов на набережной Туры курсанты ТВВИКУ подарят девушкам цветы и пригласят на финал Международных армейских игр.

В Ишиме в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Артиллерийская, 23) начнется пресс-конференция "Наказание за реализацию спиртосодержащей алкогольной продукции вопреки запретам со стороны Роспотребнадзора".

В Тюменском районе в 10 часов в детском центре "Ребячья республика" (38 км Салаирского тракта) начнется XI спартакиада оздоровительных центров Тюменской области, посвященная Году экологии.

Этот день в истории:

В 1147 году, как указывает повесть "Сказание об убиении Даниила Суздальского и начале Москвы", была основана Москва.

В 1827 году в России было учреждено первое страховое общество.

В 1836 году в честь победы русского воинства в Отечественной войне 1812 году в Москве заложен храм Христа Спасителя.

В 1918 году в России выпущен первый советский государственный фильм - "Сигнал" режиссера Александра Аркатова.

В 2001 году в России принято решение о запрете на пять лет клонирования человеческих существ.

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