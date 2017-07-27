28 июля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 8 часов в консультативно-диагностическом центре "Эндос" (ул. Мельникайте, 117, каб. 224) начнется День борьбы с гепатитом. В 14 часов начнется занятие в Школе для больных хроническими вирусными гепатитами.

В Тюмени в 14 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется торжественное мероприятие, посвященное Дню города.

В Тюмени в 19 часов на стадионе "Геолог" (ул. Коммуны, 22) начнется турнир между футбольными командами тюменских предприятий в рамках благотворительной акции "Под флагом добра!".

В Тюменском районе в филиале областного центра "Ребячья республика" "Олимпийская Ребячка" (42 км Ирбитского тракта) начнется конкурс профессионального мастерства педагогов дополнительного образования загородных оздоровительных организаций "Педагог добра".

В с. Онохино Тюменского района в 11 часов в центре культуры и досуга (ул. Касьянова, 26) откроется летний детский лагерь.

В п. Московский Тюменского района в 16 часов начнется ХI этап Кубка России по авиамодельному спорту (класс F-2D).

Этот день в истории:

В 1586 году сэр Томас Хэрриот привез в Европу картофель.

В 1851 году впервые в мире было сфотографировано (запечатлено на дагерротипе) полное солнечное затмение.

В 1862 году в штате Монтана (США) найдено золото, что вызвало золотую лихорадку.

В 1858 году отпечатки пальцев были впервые использованы для идентификации личности.

В 1900 году Луи Лэссинг (Коннектикут, США) придумал гамбургер.