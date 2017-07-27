28 июля - события дня
Фото ИА "Тюменская линия"
В Тюмени в 8 часов в консультативно-диагностическом центре "Эндос" (ул. Мельникайте, 117, каб. 224) начнется День борьбы с гепатитом. В 14 часов начнется занятие в Школе для больных хроническими вирусными гепатитами.
В Тюмени в 14 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется торжественное мероприятие, посвященное Дню города.
В Тюмени в 19 часов на стадионе "Геолог" (ул. Коммуны, 22) начнется турнир между футбольными командами тюменских предприятий в рамках благотворительной акции "Под флагом добра!".
В Тюменском районе в филиале областного центра "Ребячья республика" "Олимпийская Ребячка" (42 км Ирбитского тракта) начнется конкурс профессионального мастерства педагогов дополнительного образования загородных оздоровительных организаций "Педагог добра".
В с. Онохино Тюменского района в 11 часов в центре культуры и досуга (ул. Касьянова, 26) откроется летний детский лагерь.
В п. Московский Тюменского района в 16 часов начнется ХI этап Кубка России по авиамодельному спорту (класс F-2D).
Этот день в истории:
В 1586 году сэр Томас Хэрриот привез в Европу картофель.
В 1851 году впервые в мире было сфотографировано (запечатлено на дагерротипе) полное солнечное затмение.
В 1862 году в штате Монтана (США) найдено золото, что вызвало золотую лихорадку.
В 1858 году отпечатки пальцев были впервые использованы для идентификации личности.
В 1900 году Луи Лэссинг (Коннектикут, США) придумал гамбургер.