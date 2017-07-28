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29 июля - события дня

17:52 28 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов начнется празднование Дня города. Полная программа мероприятий здесь.

В Тюмени в 14 часов 30 минут на площади Тюменского технопарка (ул. Республики, 142) тюменцы встретят участников международного комбинированного пробега, посвященного юбилею ДОСААФ.

В Тюмени в 17 часов в "Медиаполисе" (ул. Чернышевского, 2а/12) начнется встреча с режиссером Юрием Быковым.

В Тобольске в 15 часов во Дворце наместника (Красная площадь, 1, стр. 3, 3 этаж) начнется церемония награждения победителей фестиваля репортажной фотографии "СИБИРЬФОТОФЕСТ-ТОБОЛ" и открытие фотовыставки XVI Межрегионального конкурса репортажной фотографии памяти Александра Ефремова.

Этот день в истории:

В 1586 году была основана Тюмень.

В 1889 году завершено строительство Никольской церкви в селе Утешево Городской волости Тюменского уезда Тобольской губернии. Церковь строилась на средства купцов Кухтериных.

В 1899 году в Гааге завершилась первая в истории мирная конференция.

В 1942 году в СССР учреждены ордена Суворова, Кутузова и Александра Невского.

В 1949 году первый регулярный телепрогноз погоды начал транслироваться BBC.

В 1994 году тюменскому писателю, автору более 40 книг, члену Союза писателей России Константину Лагунову присвоено звание почетного гражданина города Тюмени.

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