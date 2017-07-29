30 июля - события дня
Фото ИА "Тюменская линия"
В Тюмени в 10 часов в парке Затюменский начнется кросс, посвященный Дню города.
В Тюмени в 10 часов около мемориала "Вечный огонь" на Исторической площади начнутся мероприятия, посвященные Дню ВМФ.
В Тюмени в 11 часов в зоне отдыха Южного пруда начнется открытие памятника генералу армии, Герою Советского Союза, уроженцу Тюменской области Ивану Федюнинскому.
Этот день в истории:
В 1759 году родился Серафим Саровский (в миру Прохор Мошнин), один из почитаемых святых Русской православной церкви.
В 1863 году родился Генри Форд, американский промышленник.
В 1898 году в Москве торжественно открыта первая городская канализация.
В 1930 году состоялся первый в истории чемпионат мира по футболу. Победила сборная Уругвая.
В 1948 году родилась Ирина Винер - заслуженный тренер России и Узбекистана по художественной гимнастике.
В 1964 году завершено строительство первой буровой №500 на Трехозерном месторождении нефти в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа.