30 июля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в парке Затюменский начнется кросс, посвященный Дню города.

В Тюмени в 10 часов около мемориала "Вечный огонь" на Исторической площади начнутся мероприятия, посвященные Дню ВМФ.

В Тюмени в 11 часов в зоне отдыха Южного пруда начнется открытие памятника генералу армии, Герою Советского Союза, уроженцу Тюменской области Ивану Федюнинскому.

Этот день в истории:

В 1759 году родился Серафим Саровский (в миру Прохор Мошнин), один из почитаемых святых Русской православной церкви.

В 1863 году родился Генри Форд, американский промышленник.

В 1898 году в Москве торжественно открыта первая городская канализация.

В 1930 году состоялся первый в истории чемпионат мира по футболу. Победила сборная Уругвая.

В 1948 году родилась Ирина Винер - заслуженный тренер России и Узбекистана по художественной гимнастике.

В 1964 году завершено строительство первой буровой №500 на Трехозерном месторождении нефти в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа.