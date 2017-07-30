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31 июля - события дня

18:00 30 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов 45 минут на ул. Советской, 61 (2 этаж, конференц-зал) начнется конференция "Система особо охраняемых природных территорий как основа сохранения биологического и ландшафтного разнообразия Тюменской области".

В Тюмени в 13 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция председателя избирательной комиссии Тюменской области Игоря Халина "О подготовке к единому дню голосования 10 сентября 2017 года в Тюменской области". 

В Тюмени в 14 часов в конференц-зале молодежного театрального центра "Космос" начнется пресс-конференция с организаторами проекта "Классная драма: инклюзивный театральный проект для детей с асоциальным поведением".

В Тюмени в 15 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" в Тюмени (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция "Армейские международные игры-2017".

В Тюменском районе в областном оздоровительном центре "Витязь" (21 км Ялуторовского тракта) начнется празднование 30-летия центра.

Этот день в истории:

В 1720 году Пётр I отправился в плавание к берегам Финляндии.

В 1905 году в Петергофе под председательством Николая II началась серия совещаний по поводу плана создания Государственной думы Российской империи.

В 1917 году Временное правительство России лишило членов дома Романовых избирательного права на выборах Учредительного собрания.

В 1944 году погиб, не вернувшись из разведывательного полета, французский писатель-летчик Антуан де Сент-Экзюпери ("Планета людей", "Маленький принц").

В 1991 году СССР и США подписали договор об ограничении стратегических и наступательных вооружений.

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