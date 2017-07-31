1 августа - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов начнется пресс-тур в учебный центр ТВВИКУ на оз. Андреевское, где пройдут финалы международного этапа АрМИ-2017.

В Тюмени в 10 часов на мосту на ул. Первомайской (над ул. Запольной) начнется брифинг по вопросу повышения пропускной способности в квартале улиц Герцена – Запольной – Достоевского – Первомайской. Комментарий даст заместитель руководителя управы Калининского округа Александр Сухомяткин.

В Тюмени в 10 часов для журналистов начнется пресс-тур "Капитальный ремонт многоквартирных домов города Тюмени, а также подготовка к осенне-зимнему периоду на сетях теплоснабжения".

В Тюмени в 11 часов в Тюменском индустриальном университете состоится прием и.о. ректора ТИУ Вероники Ефремовой студентов, которые одержали победу в командном зачете чемпионата Европы по скалолазанию.

Под Тюменью в 12 часов в детском оздоровительно-образовательном центре "Алые паруса" (24 км. Червишевского тракта) начнется фестиваль детской песни "Попутного ветра".

В Тюмени, Тобольске, Ишиме в 12 часов стартует запуск 39 новых систем видеонаблюдения в рамках проекта "Безопасный город".

В Исетском районе в 9 часов начнется "Областной день поля".

Этот день в истории:

В 1514 году великий князь московский Василий III въехал в Смоленск. Это событие имело важное историческое значение: город 110 лет находился под владычеством Литвы, теперь все русские земли были воссоединены в границах единого Русского государства.

В 1774 году английский ученый Джозеф Пристли впервые получил чистый кислород.

В 1939 году учреждена медаль "Золотая Звезда" Героя Советского Союза.