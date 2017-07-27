Насильник-рецидивист ответит за свои преступления в Тюмени

Расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Тюмени по факту совершения преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение, совершенное с применением насилия, опасного для здоровья) и двух эпизодов по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование) завершили сыщики регионального управления Следственного комитета России.

Установлено, что обвиняемый в апреле 2017 года в дневное время на улице Е. Богадановича против воли и с применением насилия усадил 31-летнюю знакомую в автомобиль, увез ее на участок, расположенный у СНТ "Лесная поляна" и изнасиловал, а в мае 2017 года совершил в отношении потерпевшей повторное преступление. Известно также, что насильник имеет судимость за подобное преступление.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд, сообщает Следственное управление СКР по Тюменской области.