Психологи стали востребованы на рынке труда

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Спрос на психологов растет быстрее, чем на специалистов других отраслей. Об этом свидетельствуют исследования кадровых агентств.

Как сообщили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ, интерес к психологам подтверждают и на кафедре общей и социальной психологии Тюменского государственого университета.

"Наши выпускники успешно работают в образовательных учреждениях, психологических службах нашего и других городов, государственных и коммерческих предприятиях и организациях, учреждениях системы МВД, медицинских учреждениях", – рассказала заведующая кафедрой Ольга Андреева.

Ключевыми компетенциями выпускника являются способность разрабатывать и использовать инновационные технологии для решения новых задач в различных областях профессиональной практики; готовность к диагностике, оценке и коррекции психологических свойств и состояний, различных видов деятельности человека в норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам.

Стремительно расширяется спектр возможных направлений в этой сфере. В списках вакансий начинают появляться запросы на судебных, спортивных, инженерных, клинических психологов, консультантов по профессиональной ориентации. В списке новых запросов — промышленно-организационный психолог, специалист по генетическому консультированию, психолог в сфере юзабилити.