up

28.07.2017 пятница

EUR 69.6406

USD 59.4102

В Тюмени 20..22 С 2 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Психологи стали востребованы на рынке труда

16:38 28 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
egosano.files.wordpress.com

Спрос на психологов растет быстрее, чем на специалистов других отраслей. Об этом свидетельствуют исследования кадровых агентств.

Как сообщили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ, интерес к психологам подтверждают и на кафедре общей и социальной психологии Тюменского государственого университета.

"Наши выпускники успешно работают в образовательных учреждениях, психологических службах нашего и других городов, государственных и коммерческих предприятиях и организациях, учреждениях системы МВД, медицинских учреждениях", – рассказала заведующая кафедрой Ольга Андреева.

Ключевыми компетенциями выпускника являются способность разрабатывать и использовать инновационные технологии для решения новых задач в различных областях профессиональной практики; готовность к диагностике, оценке и коррекции психологических свойств и состояний, различных видов деятельности человека в норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам.

Стремительно расширяется спектр возможных направлений в этой сфере. В списках вакансий начинают появляться запросы на судебных, спортивных, инженерных, клинических психологов, консультантов по профессиональной ориентации. В списке новых запросов — промышленно-организационный психолог, специалист по генетическому консультированию, психолог в сфере юзабилити.

Последние новости

17:10 Достижения Тюмени – результат труда и любви каждого горожанина, считает губернатор
17:08 Выставка работ "Морфологии улиц" откроется в Вояже
17:02 В Тюменской области более пяти тысяч обманутых дольщиков отметили новоселье
17:00 Более тысячи боеприпасов изъяли силовики региона
16:49 Юбилейный сезон Тюменского драмтеатра откроют хорошо забытым новым спектаклем
16:38 Психологи стали востребованы на рынке труда
16:21 День города порадует тюменцев жаркой погодой
16:10 В Тюмени девушка попала под машину, водитель разыскивается Фото
16:05 Тюменцы могут увидеть настоящий гоночный КамАЗ Фото
15:59 В День города определят победителей турнира по армрестлингу
Все новости

Архив новостей

Июль, 2017
﻿

Губернатор

Достижения Тюмени – результат труда и любви каждого горожанина, считает губернатор

Ялуторовску выделили тридцать шесть миллионов на благоустройство дворов

В Тюменской области будущих инженеров и программистов готовят с первого класса

Политика

Иван Квитка: в весеннюю сессию Госдума приняла важные законопроекты

Депутаты Госдумы рассказали в Тюмени об итогах весенней сессии

Сергей Корепанов: программы "Единой России" помогают решать проблемы, которые волнуют людей больше всего

Экономика

Tele2 предлагает комплект для бизнеса

Около двадцати викуловских семей вышли на самозанятость при поддержке государства

В регионе определят самых активных экспортеров

Общество

Выставка работ "Морфологии улиц" откроется в Вояже

В Тюменской области более пяти тысяч обманутых дольщиков отметили новоселье

Юбилейный сезон Тюменского драмтеатра откроют хорошо забытым новым спектаклем

Спорт

В День города определят победителей турнира по армрестлингу

Футболисты "Тюмени" опустились на дно турнирной таблицы

Чешский хоккеист огорчил "Югру"

Происшествия

Более тысячи боеприпасов изъяли силовики региона

В Тюмени девушка попала под машину, водитель разыскивается

Мужчина, угрожавший расправой над сыном, отправится в колонию-поселение
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+