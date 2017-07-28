Выставка работ "Морфологии улиц" откроется в Вояже

Тюменская линия

Работы художников из разных городов выставят в торговых центрах Тюмени. Фестиваль "Морфология улиц" объединил райтеров

Тюменцы смогут не только любоваться преображенными объектами городской инфраструктуры, но и узнать историю создания эскизов и смысл, заложенный в работу художником.

"Когда мы создавали фестиваль, то совсем не подозревали о том, что у нас в городе и в стране так много талантливых стрит-арт художников. Каждый из них внес на карту города свой отпечаток, каждый рассказал о разном. И мы решили, что тюменцам будет интересно познакомиться с историями этих работ", — отметила менеджер фестиваля "Морфология улиц" Татьяна Ахнина.

Так, уже в эти выходные на первом этаже торгового центра "Галерея Вояж" откроется выставка работ "Морфологии улиц". Проработает она всю следующую неделю, а затем отправится по другим торговым центрам Тюмени.

В фестивале принял участие 31 райтер из Тюмени, Екатеринбурга, Кургана и Кирова, городском пространстве они воплотили 28 собственных художественных эскизов, пишет "КП-Тюмень".