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Как получить приз и помочь государству

09:40 29 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
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Объявлен всероссийский конкурс "Найди социального предпринимателя". Дедлайн 31 декабря 2017 года.

Организатор: Фонд региональных социальных программ "Наше будущее".

Проведение конкурса направлено на формирование реестра социальных предпринимателей России, а также на развитие социального предпринимательства в целом.

Участниками могут быть любые физические лица, обладающие знаниями о проектах в сфере социального предпринимательства и готовые поделиться этими знаниями. .

Как определить социального предпринимателя? По ключевым признакам социального бизнеса:

- социальная миссия,

- предпринимательский подход,

- инновационность (новаторство в решении социальной проблемы),

- тиражируемость (можно воспроизвести в других регионах),

- самоокупаемость и финансовая устойчивость.

Ценными призами будут награждены те участники конкурса, которые пришлют наибольшее количество контактов настоящих социальных предпринимателей.

В качестве призов победители получат ноутбук, планшет и смартфон от Apple.

Теги: предпринимательство , конкурсы

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