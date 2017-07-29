Как получить приз и помочь государству
asp.pp.ua
Объявлен всероссийский конкурс "Найди социального предпринимателя". Дедлайн 31 декабря 2017 года.
Организатор: Фонд региональных социальных программ "Наше будущее".
Проведение конкурса направлено на формирование реестра социальных предпринимателей России, а также на развитие социального предпринимательства в целом.
Участниками могут быть любые физические лица, обладающие знаниями о проектах в сфере социального предпринимательства и готовые поделиться этими знаниями. .
Как определить социального предпринимателя? По ключевым признакам социального бизнеса:
- социальная миссия,
- предпринимательский подход,
- инновационность (новаторство в решении социальной проблемы),
- тиражируемость (можно воспроизвести в других регионах),
- самоокупаемость и финансовая устойчивость.
Ценными призами будут награждены те участники конкурса, которые пришлют наибольшее количество контактов настоящих социальных предпринимателей.
В качестве призов победители получат ноутбук, планшет и смартфон от Apple.