В Тюмени активно реализуется программа "Развитие застроенных территорий"

www.minstroyrf.ru

Программа развития застроенных территорий позволит построить в десять раз больше жилья, чем будет снесено в процессе освоения выделенных для программы участков, об этом сообщил заместитель главы администрации города Тюмени Руслан Кухарук.

По словам чиновника в прошлом году было заключено 14 договоров в рамках реализации программы "Развитие застроенных территорий", всего заключено 16 таких договоров. Общая площадь территорий, проходящих по программе – более 100 га.

"На этих участках расположено 276 домов, в том числе 151 дом уже признан аварийным и подлежащим сносу. Общая площадь сносимого жилого фонда составляет 125 тыс. кв. метров. Тюменский вариант реконструкции старого жилого фонда позволит кратно увеличить количество новых квартир. Объем планируемого жилищного строительства на этих участках составляет 1 млн 217 тыс. кв. метров жилья", - пояснил он.

Реализация программы развития застроенных территорий будет продолжена. Сейчас город готовит для участия в торгах еще 12 площадок.