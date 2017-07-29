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Тобольские пенсионеры научили детей вязать крючком и мастерить "деревья счастья"

08:23 29 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
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В Тобольске прошел плановый цикл занятий Областной школы волонтерского мастерства для старшего поколения "Года, несущие радость!", сообщает департамент социального развития Тюменской области. 

На одной площадке в рамках диалога поколений встретились пожилые активисты проекта и воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Тобольска.

На традиционных мастер-классах волонтеры обучили воспитанников центра мастерству бисероплетения, изготовления украшений из мусора и вязанию крючком. Больше всего детей заинтересовало бисероплетение.

Совместное занятие по самообороне для взрослых и детей включало не только теоретическую часть, но и практическую, на которой все слушатели получили основные знания предотвращения и защиты от нападения. Юные активисты с радостью отрабатывали постановку блоков от нападения, старшие обучились основным принципам самообороны.

Проект реализуется при поддержке компании СИБУР в рамках благотворительной программы "Формула хороших дел". Образовательная программа областной школы направлена на поддержку инициатив пожилых людей, развитие и формирование у них необходимых знаний и навыков эффективной работы в области добровольчества для дальнейшего применения полученных знаний на практике, в том числе при работе со сверстниками.

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