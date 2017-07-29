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Тюменцы чаще всего арендуют квартиры-студии

10:06 29 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Тюменская линия

Тюменцы предпочитают снимать квартиры-студии. Меньше всего востребованы пансионаты

Исходя из того, что самая востребованная квартира это та, которая нравится арендатору, постепенно уходят с рынка некогда популярные "болгарские" пансионаты. Конкуренцию им составляют современные квартиры-студии, которые покупались многими гражданами с инвестиционной целью: для последующей сдачи в аренду. Цена немного выше, но комфорта кратно больше. Меньше всего тюменцы и гости города мечтают оказаться в девяти метровом пансионате.

Классический запрос: студии от 18-20 кв.метров, однокомнатные квартиры от 30 кв.метров.

Квартиры в Тюмени снимают не только студенты и гости города. По данным риелторских компаний, наиболее массовая категория арендаторов – работающая молодежь.

"Аренда жилья подразумевает стабильный ежемесячный доход, поэтому в числе арендаторов преобладают уже состоявшиеся люди, которые готовы платить за выбранную квартиру из собственного бюджета", - рассказал специалист по аренде жилья Андрей Аксенов.

Востребованы как полностью укомплектованные варианты вплоть до кофемашины и чайных ложечек, так и пустые квартиры, куда планирует заехать человек  со своей мебелью. Говоря о типовом варианте, (жилье со средним ремонтом, базовой бытовой техникой, не новой, но пригодной для использования мебелью) может принести собственнику приятный доход. Так, пансионаты такого наполнения сдаются по цене до 10 тыс. рублей, аренда однокомнатных уже дороже - от 10-12 тыс. рублей, двухкомнатная будет стоить не менее 12 тыс. рублей в месяц, а за трехкомнатную квартиру владелец планирует получать не менее 15 тыс. рублей.

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