Книга Николая Зензина "Чекистами не рождаются" издана в Тюмени

Книга Николая Зензина "Чекистами не рождаются" вышла тиражом в тысячу экземпляров.

По словам Николая Васильевича, работалось над изданием легко, ведь он сам много лет состоял на службе в органах госбезопасности.

"О том, что делал сам писать проще и достовернее. Помню, как планировали интересные операции, как их выполняли, что чувствовал в критические моменты", – написал автор в предисловии.

В книге собраны интересные сведения о чекистах Тюменского края времен Великой Отечественной войны: Николае Кузнецове и Павле Фитине, а также много внимания уделяется разведчикам, участвовавшим в становлении и развитии нефтегазового комплекса Западной Сибири.

Автор щедро делится с современниками личными воспоминаниями и воспоминаниями своих коллег. Любопытно, что в издание вошли не только повествования о героях-разведчиках, но и стихи, посвященные подвигам наших земляков, а также редкие архивные фотографии.