Врачи тюменской ОКБ №2 помогают сохранить женское здоровье

ТЛ

Врачи областной клинической больницы №2 делают все возможное для сохранения здоровья тюменских женщин и их счастливого материнства, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Здесь эффективно борются с последствиями воспалительных процессов, которые могут приводить к образованию спаек внутриматочных труб, что часто является причиной бесплодия.

В ОКБ-2 предлагают надежный способ устранения проблемы, препятствующей зачатию. С помощью малотравматичного метода лапароскопии в стационарных условиях врачи производят различные пластические операции на маточных трубах и восстанавливают их проходимость и нормальную работу. А чтобы избежать повторного возникновения спаек после операции, гинекологи применяют специальный лекарственный препарат нового поколения. Он подавляет чрезмерный рост соединительной ткани и останавливает развитие воспалительного процесса —

первопричину спаек.

С начала текущего года новое для Тюмени лечение спаечной болезни проведено 25 женщинам. Половина из них на сегодняшний день уже ждут появления на свет малышей.