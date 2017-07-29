up

29.07.2017 суббота

EUR 69.6779

USD 59.5436

В Тюмени 21..23 С 4 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Врачи тюменской ОКБ №2 помогают сохранить женское здоровье

12:59 29 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
ТЛ

Врачи областной клинической больницы №2 делают все возможное для сохранения здоровья тюменских женщин и их счастливого материнства, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Здесь эффективно борются с последствиями воспалительных процессов, которые могут приводить к образованию спаек внутриматочных труб, что часто является причиной бесплодия. 

В ОКБ-2 предлагают надежный способ устранения проблемы, препятствующей зачатию. С помощью малотравматичного метода лапароскопии в стационарных условиях врачи производят различные пластические операции на маточных трубах и восстанавливают их проходимость и нормальную работу. А чтобы избежать повторного возникновения спаек после операции, гинекологи применяют специальный лекарственный препарат нового поколения. Он подавляет чрезмерный рост соединительной ткани и останавливает развитие воспалительного процесса —

первопричину спаек.

С начала текущего года новое для Тюмени лечение спаечной болезни проведено 25 женщинам. Половина из них на сегодняшний день уже ждут появления на свет малышей.

 

Последние новости

13:13 Лучший город Земли празднует день рождения Фото
12:59 Врачи тюменской ОКБ №2 помогают сохранить женское здоровье
11:29 Книга Николая Зензина "Чекистами не рождаются" издана в Тюмени
11:08 В ДТП в Вагайском районе погиб подросток Фото
11:04 На Урале женщина заперла мать и двух малышей и сбежала
10:52 Юные тюменцы готовятся к сдаче ГТО
10:06 Тюменцы чаще всего арендуют квартиры-студии
09:40 Как получить приз и помочь государству
09:01 Тюменская область готовится к отопительному сезону
08:23 Тобольские пенсионеры научили детей вязать крючком и мастерить "деревья счастья"
Все новости

Архив новостей

Июль, 2017
﻿

Губернатор

Достижения Тюмени – результат труда и любви каждого горожанина, считает губернатор

Ялуторовску выделили тридцать шесть миллионов на благоустройство дворов

В Тюменской области будущих инженеров и программистов готовят с первого класса

Политика

Иван Квитка: в весеннюю сессию Госдума приняла важные законопроекты

Депутаты Госдумы рассказали в Тюмени об итогах весенней сессии

Сергей Корепанов: программы "Единой России" помогают решать проблемы, которые волнуют людей больше всего

Экономика

За один рейд спецслужб тюменские должники выплатили более полумиллиона рублей на месте

Tele2 предлагает комплект для бизнеса

Около двадцати викуловских семей вышли на самозанятость при поддержке государства

Общество

Лучший город Земли празднует день рождения

Врачи тюменской ОКБ №2 помогают сохранить женское здоровье

Книга Николая Зензина "Чекистами не рождаются" издана в Тюмени

Спорт

Юные тюменцы готовятся к сдаче ГТО

В День города определят победителей турнира по армрестлингу

Футболисты "Тюмени" опустились на дно турнирной таблицы

Происшествия

В ДТП в Вагайском районе погиб подросток

На Урале женщина заперла мать и двух малышей и сбежала

Более тысячи боеприпасов изъяли силовики региона
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+