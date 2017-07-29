Творческих тюменцев приглашают на КИТ-пикник

Фото организаторов КИТ-пикника

Пикник для представителей креативных индустрий Тюмени пройдет 19 августа в парке "Заречный". Первый КИТ-пикник, который состоялся прошлым летом, собрал более 1 тыс. человек.

В этот раз участников ждет расширенная программа по пяти основным направлениям: "Медиа", "Мода", "Дизайн", "Арт" и "Современные технологии". На каждой площадке выступят эксперты с образовательными лекциями или мастер-классами.

Так, площадка "Медиа" будет посвящена видеоблогингу. Здесь расскажут о лайфхаках и инструментах, которые помогут вести и продвигать собственный канал. Участники снимут и смонтируют собственные видео, после чего разберут их совместно с приглашенным экспертом.

Площадка "Мода" готовит не менее интересную программу: образовательная часть будет посвящена трендам и историям успеха мировых модных домов, также участники получат возможность создать дизайнерскую вещь своими руками и сделать эскиз модной коллекции.

Площадка "Арт" соберет скейтеров, стрит-арт художников, фотографов, танцоров и других представителей уличных субкультур. Здесь расскажут, как и зачем художники рисуют на стенах городов, а также пройдет мастер-класс по скетч-арту. Мастера граффити распишут несколько стен, после чего пройдет голосование за лучшую работу.

Помимо тематических площадок, гостей креативного пикника ждет множество интерактивов: игровые зоны как для взрослых, так и для детей, вкусная уличная еда и фотозоны. В общей программе — шоу вейкбордистов, гонки дронов, короткометражные видео в виртуальной реальности, а для любителей научного кино будет организован кинотеатр под открытым небом.