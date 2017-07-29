Тюменский "Стеклотех" увеличил выпуск бутылок

www.stekloteh.com

Почти 134 миллиона бутылок выпустили на заводе "Стеклотех" за первые шесть месяцев 2017 года. Это на пять миллионов больше, чем за тот же период прошлого года.

По словам генерального директора завода Елены Острягиной, промежуточные итоги для "Стеклотеха" можно назвать положительными.

"Многое удалось сделать. Поставили и уже работаем на третьей линии по производству облегченных бутылок. Это дало нам необходимое увеличение ассортимента, что в свою очередь дает надежду на рост продаж. Новая производственная линия вышла на полную мощность в июне, тестовый режим пройден, а поскольку у нас уже был подобный опыт, то справились с вводом в эксплуатацию раньше намеченных сроков", - отметила она.

Все свои производственные успехи на заводе связывают со стремлением быть современными. Здесь стараются идти в ногу со временем, следят за требованиями рынка. Руководитель предприятия с гордостью отмечает, что "Стеклотех" закрепил за собой имидж инновационного предприятия.

"Мы уже не раз сталкивались с тем, что, задумавшим новинку заказчикам рекомендуют именно наш завод. Именно у нас можно воплотить фантазии дизайнеров в жизнь", - пояснила Острягина.