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Малые предприятия Тюменской области увеличили оборот продукции

17:29 29 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
фото Евгении Шевцовой

Оборот продукции и услуг малых и микропредприятий Тюменской области вырос  в 2016 году на 6,7% по сравнению с предыдущим периодом. Такие данные приводит региональное правительство.

По информации Тюменьстата, в области (без автономных округов) зарегистрировано 72 тыс. 821 субъект малого и среднего предпринимательства (МСП). В этом сегменте, по данным на начало года, занято 197 тыс. тюменцев, что составляет более 40% численности работников всех организаций области. Объем инвестиции в основной капитал малого и среднего бизнеса в прошлом году составил в регионе около 3 млрд рублей.

В регионе продолжается реализация госпрограммы по поддержке МСП. Так, в 2016 году на эти цели из областного бюджета было выделено 336,9 млн рублей. Еще 79 млн рублей удалось привлечь из федеральных источников.

Напомним, что в Тюменской области установлена льготная ставка по упрощенной системе налогообложения в размере 5% (для сферы ИТ — 1%), введены налоговые каникулы для вновь зарегистрированных ИП в производственной, социальной, научной сферах, а также в сфере оказания услуг населению.

 

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