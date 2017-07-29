Эмболизацию маточных артерий в лечении шеечной беременности применяют в ОКБ №2

Врачи Областной клинической больницы №2 начали применять эмболизацию маточных артерий в лечении шеечной беременности.

При этой патологии имплантация оплодотворенной яйцеклетки и дальнейшее ее развитие происходит не в матке, а в ее шейке. Такая беременность угрожает жизни женщины в связи с риском возникновения массивного кровотечения, основным способом остановки которого является экстренное удаление матки. Новое поэтапное лечение позволяет сохранить репродуктивное здоровье пациентки.

Комбинированная методика позволяет избежать развития сильного кровотечения при выполнении хирургического вмешательства и сохранить женщине детородную функцию.

В России опытом проведения подобных операций обладают только клиники крупных городов, в Тюменской области органосохраняющее лечение шеечной беременности проводится только в ОКБ №2.

Как отметила заведующая гинекологическим отделением взрослого стационара Наталья Николаевна Зороастрова, метод лечения эффективен и в случаях врастания плодного яйца в рубец матки. Сейчас комплексное лечение шеечной беременности в ОКБ №2 прошли пять женщин. Через год они вновь могут планировать появление малыша.