up

29.07.2017 суббота

EUR 69.6779

USD 59.5436

В Тюмени 18..20 С 4 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Эмболизацию маточных артерий в лечении шеечной беременности применяют в ОКБ №2

18:14 29 июля 2017 | mobile | | print версия для печати

Врачи Областной клинической больницы №2 начали применять эмболизацию маточных артерий в лечении шеечной беременности.

При этой патологии имплантация оплодотворенной яйцеклетки и дальнейшее ее развитие происходит не в матке, а в ее шейке. Такая беременность угрожает жизни женщины в связи с риском возникновения массивного кровотечения, основным способом остановки которого является экстренное удаление матки. Новое поэтапное лечение позволяет сохранить репродуктивное здоровье пациентки.

Комбинированная методика позволяет избежать развития сильного кровотечения при выполнении хирургического вмешательства и сохранить женщине детородную функцию. 

В России опытом проведения подобных операций обладают только клиники крупных городов, в Тюменской области органосохраняющее лечение шеечной беременности проводится только в ОКБ №2.

Как отметила заведующая гинекологическим отделением взрослого стационара Наталья Николаевна Зороастрова, метод лечения эффективен и в случаях врастания плодного яйца в рубец матки.  Сейчас комплексное лечение шеечной беременности в ОКБ №2 прошли пять женщин. Через год они вновь могут планировать появление малыша.

 

Последние новости

20:22 Названы победители фотоконкурса памяти Александра Ефремова Фото
19:13 Эксперты оценили необходимость курортных сборов для россиян
18:47 Благотворительный футбольный матч прошел в Тюмени в День города
18:14 Эмболизацию маточных артерий в лечении шеечной беременности применяют в ОКБ №2
18:00 30 июля - события дня
17:29 Малые предприятия Тюменской области увеличили оборот продукции
17:04 Тюменский "Стеклотех" увеличил выпуск бутылок
16:36 Известный фотограф Максим Денисенко приглашает на встречу
16:29 Уточнено число россиян, пострадавших при пожаре в турецком отеле
16:17 Пропали два хоккеиста "Рубина"
Все новости

Архив новостей

Июль, 2017
﻿

Губернатор

Достижения Тюмени – результат труда и любви каждого горожанина, считает губернатор

Ялуторовску выделили тридцать шесть миллионов на благоустройство дворов

В Тюменской области будущих инженеров и программистов готовят с первого класса

Политика

Иван Квитка: в весеннюю сессию Госдума приняла важные законопроекты

Депутаты Госдумы рассказали в Тюмени об итогах весенней сессии

Сергей Корепанов: программы "Единой России" помогают решать проблемы, которые волнуют людей больше всего

Экономика

Малые предприятия Тюменской области увеличили оборот продукции

За один рейд спецслужб тюменские должники выплатили более полумиллиона рублей на месте

Tele2 предлагает комплект для бизнеса

Общество

Названы победители фотоконкурса памяти Александра Ефремова

Эксперты оценили необходимость курортных сборов для россиян

Благотворительный футбольный матч прошел в Тюмени в День города

Спорт

Пропали два хоккеиста "Рубина"

Юные тюменцы готовятся к сдаче ГТО

В День города определят победителей турнира по армрестлингу

Происшествия

Уточнено число россиян, пострадавших при пожаре в турецком отеле

Пожары на Ямале приходится тушить вручную

В ДТП в Вагайском районе погиб подросток
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+