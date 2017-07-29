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Эксперты оценили необходимость курортных сборов для россиян

19:13 29 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
фото Евгении Шевцовой

В России налог на отдыхающих вводится на территории четырех субъектов страны в качестве эксперимента. Средства должны пойти на развитие инфраструктуры курортов.

Экспериментировать с курортниками будут с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. В итоге будет решено, вводить ли курортный сбор на всей территории страны или отказаться от его введения.

О налоге на отдых много говорят. Отдыхающие волнуются и спорят: надо ли? А что думают о введении курортного сбора директора тюменских турфирм?

К примеру, директор одной из туристических компаний Евгения Мурзина считает, что курортный сбор – это еще один вид финансовой нагрузки, который ложится на плечи туристов.

"Вроде бы, сбор сто рублей с человека в сутки (в первый год 50 рублей) кажется не таким уж большим, а если едет семья из 4 человек на 21 день, получается уже весьма внушительная сумма. Такого рода сборы есть в отелях Испании и Эмиратов, видимо, российские курорты решили последовать опыту других стран. С одной стороны, понимаю, что тем самым преследуется цель поддержать российские морские курорты, однако, на мой взгляд, они и без сборов довольно успешно развиваются за счет ощутимого потока россиян на курорты. Спрос в сезон на Сочи и Крым довольно высокий, несмотря на цены, сопоставимые с заграничными турами с более выгодным типом питания. На ближайшие даты места на рейсы из Тюмени в Крым и Сочи практически все разобраны. Возможно, эти средства будут направлены на то, чтобы поддержать отрасль не в сезон", – добавляет она.

В то же время директор клуба путешествий Юлия Скурихина убеждена, что курортный сбор на поток россиян, желающих отдохнуть в Крыму и Сочи, никак не повлияет.

"На наших курортах сейчас намного безопаснее, лучше и, что немаловажно, дешевле. Сбор составит максимум сто рублей с человека, а вероятнее всего, он будет в разы меньше. За границей подобная практика существует давно. На стоимости туров это никак не отражается – сбор платят по приезду в отеле. Как это будет происходить у нас, пока не ясно", – рассуждает Юлия.

Эксперт убеждена, что спрос на наши курорты сейчас высокий и еще способен расти вне зависимости от наличия или отсутствия налогов на отдыхающих.

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