Началась продажа билетов на следующий этнофестиваль "Небо и земля"

фото Ирины Захаровой

Поклонники этнокультур уже сейчас могут приобрести билеты на фестиваль "Небо и Земля", который состоится следующим летом. О такой возможности сообщили организаторы этнофестиваля. Ранняя покупка гарантирует 50-процентную скидку на билеты.

Напомним, этнофестиваль "Небо и Земля" проходит в середине июня. Следующий фестиваль будет 11-м, он пройдет с 8 по 12 июня в экополисе "Фестивальный".

Продажа билетов со скидкой - это шаг организаторов навстречу всем тем, кто любит фестиваль и готов купить билет на него за год. Акция действует только для первых 218 покупателей.

Купить билет можно в интернет-магазине на сайте этнофест.рф. Чтобы получить скидку 50%, нужно ввести код купона "2018" во время оформления покупки. Также приобретение можно сделать в эко-магазине "Древо Жизни" (ул. Малыгина, 51).

Электронный билет можно будет обменять на билет-браслет в сентябре или позже. Для этого нужно запомнить номер своего билета. О начале выдачи браслетов будет сообщено дополнительно.