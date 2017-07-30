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Тюменских экспортеров приглашают на конкурс

11:16 30 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
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Курс на развитие экспорта своей продукции взяли предприятия Тюменской области. Этому призван способствовать и конкурс, объявленный департаментом инвестиционной политики и Центром поддержки экспорта региона. Он определит лучших экспортеров среди предприятий области по итогам 2016 года.

Чтобы развивать это направление, в Тюменской области организовали комплексное сотрудничество с заинтересованными в экспортной деятельности предприятиями. Проводится обучение по образовательной программе Российского экспортного центра, консультации специалистов, непосредственное участие в разработке комплекса мероприятий по выходу на экспорт. К обучению и консультациям потенциальных экспортеров привлекаются не только тюменские специалисты, но и эксперты российского и международного уровня.

Объявленный конкурс поможет выявить и поощрить наиболее активных экспортеров Тюменской области из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих высокие достижения в экспортной деятельности или впервые ставшие экспортерами в 2016 году. А также будет пропагандировать их передовой опыт.

Конкурс будет проводиться по четырем номинациям: "Малый бизнес", "Средний бизнес", "Хайтек" и "Прорыв года".

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