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Тюменские школьники сняли две короткометражки

13:13 30 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
zeroplusff.ru

Школьники Тюменской области сняли два короткометражных художественных фильма в рамках образовательной программы "Ноль плюс". Киносмены проходили в Тобольске и Тюмени. Оба фильмы ориентированы на распространение в интернете. Также картины примут участие в детских кинофестивалях.В общей сложности в рамках проекта "Ноль плюс" создано более двадцати фильмов.

Во время летней многопрофильной смены для одаренных детей Тюменской области "Мы - будущее региона" подростки кинолаборатории создали фильм "Polly star и заветное желание". Кураторами смены выступили режиссер и оператор Артем Рич, руководитель рабочей группы по развитию детского творчества Общественной палаты Тюменской области Ирина Егорова, исполнительный продюсер Александр Школенко.

Еще одна картина стала результатом работы школьников на киносмене в Тобольске. В рамках нее создан короткометражный игровой фильм "Проснуться", который рассказывает об индивидуальности человека, искусственном разуме и развитии высоких технологий. Так, например, фильммейкер, оператор-постановщик, режиссер монтажа, выпускник Нью-Йоркской киноакадемии Богдан Янсен познакомил участников с этапами кинопроизводства, с тем, из кого состоит съёмочная команда, с основами режиссуры, сценарного мастерства, операторского искусства.

Также, увлеченные кино ребята, отправились в экспедицию на Алтай. В течение 2-х недель подростки учились актерскому мастерству и создавали под руководством московского сценариста и кинорежиссера Романа Трофимова короткометражный художественный фильм "Сказки у костра". Сейчас лента находится на стадии монтажа. Киносмены проводятся совместно с общественной палатой Тюменской области.

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