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Тюменские пенсионеры могут получить новую профессию

15:59 30 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
фото Евгении Шевцовой

Служба занятости населения Тюменской области содействует профессиональному обучению незанятых пенсионеров. С начала 2017 года профессиональное обучение прошли 24 пенсионера по квалификациям: портной, администратор гостиницы, делопроизводитель, калькулятор, охранник и другим. 

Тюменцам, которым назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, в службе занятости помогают приобрести востребованные профессии, сообщает  департамент труда и занятости населения Тюменской области.  

Причем способы получения дополнительного профобразования могут быть разными. Например, пенсионерка из поселка Туртас Уватского района. Ирина Берлетова обратилась в районный центр занятости в январе текущего года. Имея за плечами большой стаж работы, она готова была, для продолжения трудовой деятельности, сменить специальность.

В центре ей предложили переучиться на бухгалтера, а чтобы ей не отрываться от дома и семьи, помогли сделать это дистанционно. После успешного окончания двухмесячных курсов, женщина принята на работу в администрацию Сорового сельского поселения, где с успехом применяет полученные знания.

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