Тюменские пенсионеры могут получить новую профессию

фото Евгении Шевцовой

Служба занятости населения Тюменской области содействует профессиональному обучению незанятых пенсионеров. С начала 2017 года профессиональное обучение прошли 24 пенсионера по квалификациям: портной, администратор гостиницы, делопроизводитель, калькулятор, охранник и другим.

Тюменцам, которым назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, в службе занятости помогают приобрести востребованные профессии, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

Причем способы получения дополнительного профобразования могут быть разными. Например, пенсионерка из поселка Туртас Уватского района. Ирина Берлетова обратилась в районный центр занятости в январе текущего года. Имея за плечами большой стаж работы, она готова была, для продолжения трудовой деятельности, сменить специальность.

В центре ей предложили переучиться на бухгалтера, а чтобы ей не отрываться от дома и семьи, помогли сделать это дистанционно. После успешного окончания двухмесячных курсов, женщина принята на работу в администрацию Сорового сельского поселения, где с успехом применяет полученные знания.