Психотерапевт научит тюменцев легче переживать стрессы

фото Евгении Шевцовой

Тюменцев научат уникальной технике управления эмоциями "Огненный цветок". Встреча состоится при содружестве единственного в Тюменской области Кризисного молодежного центра и психотерапевта, НЛП-практика, психолога, терапевта Владимира Васильева.

"Многие люди мечтают научиться управлять своими эмоциями. На этом тренинге я обучаю простейшим упражнениям и современным техникам саморегуляции. Все эти полезные навыки помогают нам создавать успешные коммуникации, с их помощью человек может влиять на собственную жизнь и улучшать свои результаты в любой сфере деятельности", — рассказал Владимир Васильев.

Как отмечают организаторы, комплекс психофизических упражнений позволит за короткое время существенно повысить качество жизни. Так, начав выполнять комплекс во время отпуска, к рабочему режиму можно вернуться уже с более высоким уровнем стрессоустойчивости и крепкими навыками контроля своего психологического и физиологического состояния.

Вход свободный, предварительная регистрация не требуется. Встреча пройдет 2 августа в коворкинге "Моя территория" с 17 часов 30 минут до 19 часов 30 минут.