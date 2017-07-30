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Тюменцам не советуют самостоятельно собирать лечебные травы

18:07 30 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Тюменская линия

Полезные растения можно перепутать с ядовитыми и или неправильно просушить, предупреждают специалисты.

 Перепутать одно растение с другим очень просто, последствия для здоровья могут быть очень серьезные. Например, душицу можно спутать с чабрецом, они очень похожи, а действия у них разные.

"Доверить сбор лекарственных трав лучше специалистам, их заготовка – целая наука. Помимо явно опасных трав не стоит забывать и о том, что даже у полезных растений есть побочный эффект. Например, крапива приводит к образованию тромбов, зверобой – вызывает аллергию даже у животных, - прокомментировала "АиФ - Тюмень" профессор кафедры биохимии, доктор биологических наук Ирина Ральченко. - Вообще, увлекаться лечением травами не стоит. Это всегда должно быть, как дополнение к основному лечение и только по направлению врача.

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