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Кардиохирурги ОКБ № 1 в июле спасли жизни двадцати малышам

19:13 30 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ОКБ №1

Кардиохирурги ОКБ № 1 за месяц провели 23 операции на сердце маленьким пациентам, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Стараниями докторов отделения спасена жизнь новорожденному с кардиогенным шоком. На момент проведения операции ему было всего 4 дня. Восьми пациентам не исполнилось и года.

Пришлось столкнуться и со сложными случаями. В июле кардиохирурги провели уникальную операцию мальчику 14 лет. Главный кардиохирург Тюменской области, заведующий кардиохирургическим отделением №2 Кирилл Горбатиков, имплантировал подростку бескаркасный протез клапана аорты. Эта современная методика наиболее эффективна, так как по мере взросления мальчика, кольцо аорты будет "расти" вместе с его организмом. Это вторая подобная операция в России.

Все операции прошли успешно и на сегодняшний день все юные пациенты поправляются. В скором времени они смогут вернуться домой, к родителям.

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