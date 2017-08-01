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2 августа - события дня

17:57 01 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов 20 минут от здания Главного управления строительства Тюменской области (ул. Некрасова, 11) начнется объезд дорог, ремонтируемых в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги".

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция, посвященная внедрению электронного листка нетрудоспособности на территории Тюменской области.

Этот день в истории:

В 1791 году знаменитый аэронавт Жан-Пьер Бланшар сбрасывает с парашютом с аэростата, поднявшегося над Веной, домашних животных — первых живых существ, которые спустятся на парашюте с аэростата.

В 1858 году на улицах Бостона и Нью-Йорка устанавливаются первые почтовые ящики.

В 1870 году в Лондоне открылось метро.

В 1887 году Роуэлл Ходж запатентовал колючую проволоку. 

В 1916 году в Москве основывается завод АМО (Автомобильное моторное общество), который просуществует до 1924 как ремонтные мастерские. В конце 1933 будет переименован в ЗИС (завод имени Сталина), а после разоблачения культа личности станет именоваться ЗИЛом (заводом имени Лихачева).

В 1940 году образована Молдавская ССР.

В 1981 году начались слушания по делу Марка Дэвида Чапмена, обвиненного в убийстве Джона Леннона.

В 1995 году создано "Русского Радио".

В 1996 году в России приведен в исполнение последний смертный приговор. В этот день был расстрелян убийца 11 подростков Сергей Головкин.

В 2007 году на глубоководных обитаемых аппаратах "Мир" впервые в мире было достигнуто дно Северного Ледовитого океана на Северном полюсе, где был размещен Российский флаг и капсула с посланием будущим поколениям.

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