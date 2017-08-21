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22 августа - события дня

17:54 21 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов на ул. Советской, 61 (2 этаж) начнется международный семинар - совещание "Охрана труда в строительстве. Безопасность выполнения работ на высоте. Международный опыт". Пресс-подход в 9 часов 30 минут.

В Тюмени в 14 часов на ул. Володарского, 3 начнется презентация конкурса по созданию туристического бренда Тюменской области.

В Тюмени в 17 часов в коворкинге "Моя территория" (ул. ванцетти,1) начнется показ мультипликационного сериала "Гора самоцветов" в рамках всероссийской акции "Мы – граждане России", приуроченной ко Дню государственного флага. 

В Тюмени в 18 часов в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142, зал "Атриум") начнется открытая лекция Школы инновационного мышления.

В Тюмени состоится пресс-тур по заводу БКУ (ул. Республики, 252, стр. 12). Тема - реализация инвестиционного проекта по модернизации завода.

В Тобольске пройдут праздничные программы, посвященные Дню российского флага. В 11 часов - в ДК "Речник" (мкр. Иртышский, ул. Железнодорожная, 20), в 13 часов - на площади перед ТРЦ "Жемчужина Сибири", в 17 часов - около ДК "Водник" (ул. Водников, 5). Также праздничные мероприятия пройдут во всех клубных учреждениях Тобольского района.

В пос. Боровский Тюменского района в 10 часов на ул. Советской, 4 откроется цветообменник.

Этот день в истории:

1663 — царь Алексей Михайлович издал указ о "ссылке в Сибирь на вечное житье с женами и детьми поддельщиков монет".

1864 — подписана первая Женевская конвенция.

1865 — Уильям Шепперд получает патент на жидкое мыло.

1921 — в составе РСФСР образована Коми (Зырян) автономная область.

1932 — Би-Би-Си начала экспериментальное телевещание.

1991 — трехцветный бело-сине-красный флаг провозглашен государственным флагом России.

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