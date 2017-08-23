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23 августа - события дня

17:54 22 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция "Вакцинация: миф или необходимость".

В Тюмени в 11 часов в отеле "DoubleTree by Hilton Tyumen" (ул.Орджоникидзе, 46, зал "Голден I+II+III") начнется встреча с директором представительства министерства туризма Доминиканской Республики в России Галиной Лысенко в рамках туристического роуд-шоу Luxury Workshop STI.

В Тюмени в 13 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1, большой зал) начнется августовский открытый педагогический форум (пленарное заседание).

В Тюмени в 16 часов в правительстве Тюменской области (ул. Володарского, 45) начнется заседание президиума областного правительства.

В Тюмени в 16 часов на пересечении улиц Домостроителей и Западносибирской начнется открытие арт-объекта в честь 90-летия микрорайона Тура.

В Тюмени в 17 часов в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142, 1 этаж, зал "Сибирь") начнется работа фокус-группы по тестированию электронных сервисов: мобильного приложения "Транспорт 72" и городского портала общественного транспорта.

В Тюмени в 18 часов 30 минут на телеканале "Россия-24" начнется "Час с губернатором". Повтор программы на телеканале "Россия-1" 24 августа в 9 часов.

Этот день в истории:

1552 — войско русского царя Ивана Грозного осадило Казань.

1799 — в Петербурге запретили носить бакенбарды.

1904 — запатентована автомобильная шинная цепь.

1942 — массированная бомбардировка Сталинграда. Начало обороны Сталинграда.

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