24 августа - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется форум-выставка лучших педагогических практик в сфере образования Тюменской области.

В Тюмени в 10 часов в центре занятости населения Тюмени и Тюменского района (ул. Республики, 204в, корп. 3) начнется ярмарка вакансий для выпускников организаций профессионального образования.

В Тюмени в 11 часов на жд-вокзале (ул. Привокзальная, 22) начнется церемония открытия всероссийской акции "Тест на ВИЧ".

В Тюмени в 11 часов в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142, зал "Сибирь") начнется встреча резидентов бизнес-инкубатора с представителем технопарка Адлерсхоф (Германия) Хельге Нойманом.

В Тюмени в 12 часов на ул. Пермякова, 7Б начнется открытие модного пространства для женщин 55+ и знакомство участников проекта школы имиджа и стиля "Элегантный возраст".

В Тюмени в 14 часов 15 минут около мемориала памяти погибшим сотрудникам (ул. Водопроводная, 38) начнется церемония, посвященная 73-летию со дня образования УМВД России по Тюменской области.

В Тобольске состоится пресс-тур, посвященный "Ночи кино". Отъезд из Тюмени в 8 часов.

В Увате в 11 часов начнутся всероссийские соревнования по парашютному спорту (атлетическое многоборье).

Этот день в истории:

79 - в результате извержения вулкана Везувий погибли вместе с жителями римские города Геркуланум и Помпеи.

1811 - Александр Пушкин сдал вступительные экзамены в Царскосельский лицей.

1821 - Испания признала независимость Мексики.

1846 - умер русский мореплаватель Иван Крузенштерн.

1945 - войска Красной армии освободили от японцев корейский Пхеньян.

1960 - открыто Талнахское месторождение медно-никелевых руд.

1991 - Михаил Горбачев объявил о сложении с себя полномочий генерального секретаря ЦК КПСС и призвал ЦК к самороспуску.

2004 - в результате терактов потерпели катастрофу самолеты Ту-154Б-2 и Ту-134А-3.

2006 - Плутон перестал считаться планетой Солнечной системы и перешел в разряд карликовых планет.

2008 - закрытие летних Олимпийских игр в Пекине.