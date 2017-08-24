25 августа - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Networking cafe (ул. Республики, 142, площадь перед технопарком) начнется фестиваль правды о предпринимателях "True Story Fest".

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, областной Дом журналистов) начнется пресс-конференция "Готовность образовательных учреждений к новому учебному году".

В Тюмени в 11 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Геологоразведчиков, 6А) начнутся открытые областные соревнования по автомодельному спорту (шоссе, кордовые).

В Богандинском в 10 часов на ул. Юбилейной, 3А начнется заседание думы Тюменского района третьего созыва.

В Тюмени в 18 часов в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142, зал "Атриум") начнется занятие школа инновационного мышления с участием президента бизнес-школы Сколково Андрея Шаронова.

Этот день в истории:

1530 - родился Иван IV Васильевич Грозный.

1609 - Галилео Галилей демонстрирует новое устройство - телескоп.

1784 - полет первого шотландского аэронавта Джеймса Титлера на самодельном монгольфьере. Аэростат поднялся на высоту около 150 м.

1936 - на дорогу Union Pacific с завода ALCO прибыл первый паровоз Challenger - самый большой паровоз в то время.

1937 - первый полет самолета АНТ-51.

1973 - сделан первый снимок томографом.

1997 - учрежден телеканал "Культура".