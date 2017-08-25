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О нюансах путешествия по Азии расскажут тюменцам

19:59 25 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
фото Евгении Тенегиной/ ИА "Тюменская линия"

Тюменцам расскажут, как путешествовать по Азии дикарем. Тех, кто планирует побывать в Тайланде или Вьетнаме дикарем, но не могут решиться, ждут на встрече 30 августа.

Спикер Елена Спехова расскажет, что с собой взять, чем питаться, на чем передвигаться и сколько на это потребуется денег. Елена начала ходить в походы в 2012 году. Девушке всего 23 года, а за ее плечами уже 4 азиатских страны: Индонезия, Тайланд, Вьетнам, Шри-Ланка и более десяти походов по России. Дикарем Елена ездила на Кавказ, Приполярный Урал, Хребет Кодар, Шумакские гольцы, Таганай Катунский хребет и в другие места. 

Елена призывает к тому, чтобы избавиться от всех страхов в пользу активного образа жизни. По словам путешественницы, большинство людей не могу разрешить себе отправиться в поездку или поход по одним и тем же причинам: не с кем оставить детей или животных, надо работать или учиться, надо доделать ремонт. Но на деле эти проблемы не решаются с течением времени, а люди продолжают отказывать себе в удовольствии ощутить всю полноту эмоций. 

"Мы не едем по путевке в отель, мы не собираем денег за организацию данного путешествия, мы дарим свободу, мы дарим эмоции, мы даем возможность пожить в другой стране",– рассказала она. 

В следующее путешествие запланированы визиты в четыре страны: Вьетнам, Филиппины, Сингапур и Индонезия. Присоединиться может любой желающий и на любой временной промежуток с 12 января по 12 марта. Слушателей ждут 30 августа с 19 до 21 часа 30 минут в коворкинге "Моя территория", Ванцетти 1, пишет "Мегатюмень".

 

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