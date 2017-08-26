Поисковый отряд "Белая сова" приглашает добровольцев

Как вести себя, если вы заблудились, или нашли пропавшего человека рассказали представители поискового отряда "Белая сова".

Отряд "Белая Сова – Тюмень" создан в 2016 году, ранее команда занималась только поиском детей, сейчас же в их поле зрения входят все группы населения. Недавно был открыт филиал в Тобольске.

Если поступает информация о пропавшем человеке, отряд проверяет заявку на актуальность. Если человек действительно числится пропавшим, то поисковый отряд собирает о нем данные, составляет ориентировки и размещает их в социальных сетях, а также на местности. Далее начинаются поиски, которые проводятся совместно с сотрудниками полиции.

Самыми важными являются первые два дня с момента пропажи человека. Если вы нашли человека, который числится пропавшим, то сообщите в полицию. Если потерялись сами, то тоже первым делом обратитесь к представителям органов. Если же вы заблудились в лесу, то постарайтесь выйти к дороге или любому населенному пункту. Ищите ориентиры, по которым вы бы смогли вспомнить путь обратно.

Поисковый отряд всегда нуждается в помощи добровольцев. Чтобы стать поисковиком, не нужна специальная подготовка. В зависимости от возраста человеку подбираются обязанности. Это может быть как распространение информации в социальных сетях, отслеживание комментариев, печать и расклейка ориентировок, так и поиски на местности, пишет "Мой портал".

Для того, чтобы стать членом поискового отряда, вы можете придти на собрание, сам поиск или написать любому из координаторов отряда. Также можно заполнить анкету в группе.