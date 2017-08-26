Борьбу с коррупцией обсудили в Тюменском районе

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В Тюменском районе прошел совет по противодействию коррупции. На нем говорили об успехах борьбы с нарушениями законодательства.

Количества преступлений, содержащих признаки коррупции, в районе уменьшается. В первом полугодии 2017 года прокуратура Тюменского района выявила 146 таких нарушений, это на 110 меньше, чем в 2016. По словам старшего помощника прокурора Тюменского района Елены Ялдышевой, большая часть "коррупционных" дел связана с тем, что в муниципальных образованиях сотрудники часто предоставляют недостоверную информацию о своих доходах.

В своей работе служащие прокуратуры используют информацию и из социальных сетей, а в случае необходимости - проводят проверку, отметила Елена Ялдышева на выездном заседании Совета по противодействию коррупции Тюменского района, которое на днях прошло в деревне Нариманова Тюменского района, пишет "АиФ в Западной Сибири".