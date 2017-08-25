Школы, больницы и детсады Ишима готовы к отопительному сезону

sdelanounas.ru

К отопительному сезону полностью готовы все объекты социального назначения Ишима.

Об этом главе города Федору Шишкину доложили на рабочем совещания, темой которого стала готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства и учреждений социальной сферы к предстоящей зиме.

Ремонтные работы в жилом фонде на стадии завершения. Всего летом в нормативное техническое состояние приведены 17 объектов. Отремонтировано порядка 300 м сетей теплоснабжения, 1 тыс. 500 м сетей водоотведения, более 700 м водопроводных сетей. Среди наиболее значимых мероприятий – ремонт двух канализационно-насосных станций по ул. Луначарского и ул. Курганская. Первый объект позволит перевести с выгребной на центральную систему канализации три жилых многоквартирных дома. КНС на улице Курганской решит вопрос бесперебойного водоотведения с района ПМК и вновь строящегося жилого комплекса. Кроме того, серьезные работы проведены на улице 30-летия ВЛКСМ, где заменены ветхие сети холодного водоснабжения.

Заместитель главы по городскому хозяйству Алексей Петров доложил, что все запланированные работы на объектах коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда выполняются по утвержденному графику. По его словам, особое внимание уделяется домам, где проходит капитальный ремонт, сообщает пресс-служба администрации Ишима.

Федор Шишкин поручил департаменту по городскому хозяйству вести ежедневный мониторинг всех мероприятий на каждом из объектов системы жизнеобеспечения.

"Наша задача завершить все работы вовремя, чтобы с началом отопительного сезона ишимцы чувствовали себя комфортно", - подчеркнул руководитель муниципалитета.