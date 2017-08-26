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Первый тизер фильма про заповедник "Малая Сосьва" готов к показу

13:06 26 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
Тюменская линия

Команда клуба аналоговой и документальной фотографии "8х10" под руководством Никиты Куратова готовит к выпуску документальный фильм о природном заповеднике Ханты-Мансийского автономного округа "Малая Сосьва". В сети появился первый тизер будущей картины. Премьера фильма состоится 14 ноября. 

Помимо команды клуба, в экспедиции участвовали студенты 3 курса и преподаватели Института наук о земле ТюмГУ и приглашенный сотрудник МГУ. Чтобы добраться до заповедной зоны, им пришлось сменить три вида транспорта. От кордона "Белая гора" до "Малой Сосьвы" группа плыла на лодках по реке Ем-Еган, так как в этой зоне уже не было дорог, троп и запрещена любая хозяйственная деятельность человека. Руководство заповедника бесплатно предоставило жилье всей команде.

"Было приятно видеть, что преподаватели и научный состав искренне верят и любят свою работу и прекрасно осознают, для чего и для кого она нужна. Это мы и хотим отразить в фильме — отношения людей к работе геолога, дух этой работы. Хотим найти ответ на вопрос, почему люди сознательно бросают тёплое место и едут в тайгу. Мне интересно отразить в фильме романтику тайги и дух исследований, рассказать о нужности профессии геолога, о том, зачем вообще заповедники нужно сохранять", — поделился руководитель проекта Никита Куратов

Первая экспедиция в заповедник завершилась в июне, а вторая состоится в середине сентября. В этот период начинается активная жизнь у животных, населяющих эту зону, поэтому команда документалистов хочет вернуться в "Малую Сосьву" и доснять интересные кадры. Итогом экспедиций станут два фильма: один из них будет подробно рассказывать об этапах исследований почвы и ландшафта заповедника и использоваться в учебных целях Тюменским государственным университетом, а вторая картина будет повествовать о профессии геолога и о людях, которых посвятили ей свою жизнь.

Проект "Малая Сосьва" стал одним из победителей грантового конкурса "Моя идея" и получил поддержку в размере 150 тысяч рублей, сообщает "КП-Тюмень". 

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