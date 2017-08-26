Опыт социального предпринимательства Югры применят в Тюмени

Фото Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Обучающий курс тренеров школы социального предпринимательства стартовал накануне в Тюмени. Занятия проводят сертифицированные специалисты Центра инноваций социальной сферы поддержки предпринимательства Югры.

Напомним, решение проводить курсы в Тюмени было озвучено на "Социальном конструкторе Югры" - Форуме для лидеров социальных проектов, прошедшем ранее. Организатором выступил центр инноваций социальной сферы Фонда поддержки предпринимательства Югры. По словам и.о. гендиректора Фонда поддержки предпринимательства Югры Андрея Панчетовского, опыт югорских экспертов был неоднократно оценен на федеральном уровне.

"В частности, достижения Ханты-Мансийского автономного округа были продемонстрированы на прошедшем Социальном конструкторе", - рассказал он.

Обучающая программа является уникальной, поскольку была сформулирована с учетом социальной и экономической специфики региона, но в то же время она универсальна и может применяться в различных регионах России, сообщает "Тюменская область сегодня".