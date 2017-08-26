Педагоги Тюменского района соберутся на педсовет

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В Тюменском районе педсовет пройдет в новом формате. Учителей ждет ток-шоу, квесты и "Педагогическая поэма" у костра.

Юбилейная – пятая по счету - конференция педагогических работников пройдет в Тюменском районе. В этом году учителя поговорят об управлении изменениями в образовательных организациях, новых результатах и перспективах развития.

В первый день участники посетят различные тренинги на командообразование, мастер-классы по основам техники ведения переговоров и эффективной коммуникации, основным приемам антистрессовой защиты, вечером соберутся у настоящего костра на "Педагогической поэме". Во второй день педагоги отправятся по четырем маршрутам, которые приведут одних на семинар-тренинг "Имидж современного руководителя образовательной организации" и дискуссионную площадку "Поединок" с родителями, а других - на семинар "Социальные сети" и мастер-класс "Работа с одаренными детьми". Здесь же состоится знакомство участников с деятельностью общественной организации Тюменского района "Совет родителей".

После завершения работы секций делегаты конференции отправятся на пленарное заседание в формате ток-шоу и торжественную церемонию чествования педагогических работников. Всего в районной конференции педагогических работников примут участие 150 человек.