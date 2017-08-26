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Социальные службы готовы помочь жителям региона, страдающим алкогольной зависимостью

18:33 26 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото департамента здравоохранения Тюменской области

Службы семейного консультирования оказывают квалифицированную помощь нарко-, алкозависимым жителям Тюменской области. За 2016 года специалисты этих подразделений областного Центра профилактики и реабилитации оказали более 1 тыс 700 консультаций зависимым гражданам, около 2 тыс 700 консультаций их близким и родственникам, свыше трех тысяч телефонных консультаций.

Как отмечают специалисты, лечение и реабилитация наркозависимых и алкоголиков – трудный и длительный, но не безнадежный процесс. Любые вопросы можно обсудить со специалистами ежедневно с 8 часов 30 минут до 17 часов по телефону горячей линии 8(3452) 673-673, а также лично на консультации со специалистами Службы семейного консультирования: ул. Комсомольская 6. В Тобольске помощь можно получить по адресу: 8 мкрн., д.40., тел. 8(3456) 24-50-50; в Ишиме: ул. К. Маркса, д.38, каб.6, тел. 8-950-495-63-00, сообщает  департамент социального развития Тюменской области. 

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