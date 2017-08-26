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В Тюмени продолжается работа над четвертым сборником комиксов

19:24 26 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
droider.ru

Тюменские художники–иллюстраторы, комиксисты и те, кто только начинают свое погружение в мир рисованных историй, могут прислать работы для публикации в сборнике комиксов Black Milk до сентября. Четвертый выпуск сборника будет значительно толще предыдущих, его издатели обещают предоставить авторам 200 листов для творчества.

Как сообщил один из издателей, совладелец лавки комиксов Space Cow Виталий Лазаренко, решение продлить сбор работ было принято в связи с большим объемом заявок. В этом выпуске помимо работ тюменских авторов будут также опубликованы истории девушек-художниц из Хакасии.

Для четвертого выпуска издатели ищут талантливых авторов, которые увлечены комиксами и учатся рассказывать истории. "Мы будем отдавать предпочтение именно комиксам и даем авторам лимит в 10 страниц, чтобы у вас было место для экспериментов. Это может быть и не одна история, а серия коротких стрипов. Мы хотим, чтобы в результате у нас получилась объемная и разноплановая антология", – пояснили в лавке комиксов. Как пишет "Вслух.ру", Black Milk 4 выйдет в свет в сентябре 2017 года.

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