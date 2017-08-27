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Кубок главы района по парашютному спорту проходит в Увате

08:37 27 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
Тюменская линия

Более 50 спортсменов принимают участие во Всероссийских соревнованиях по парашютному спорту, который проходит в эти дни в Увате. Об этом рассказала начальник парашютной службы Уватского аэроклуба Оксана Сметанина.

По ее словам, в соревнованиях принимают участие 3 уватские команды, кроме того, приехали спортсмены из Сургута, Мегиона, Тюмени, Перми, Екатеринбурга, Челябинска и других городов.

"У нас 2 соревнования в одном - это парашютно-атлетическое многоборье и состязания на точность приземления. В многоборье проводятся отдельные соревнования для мужчин и женщин, а в точности приземления мы разыгрываем Кубок главы администрации Уватского района", - рассказала Сметанина.

В точности приземления участвуют команды из 4 человек - 3 мужчин и одна девушка. В многоборье у девушек команды состоят из 2 человек, у мужчин - из 3. Многоборье состоит из 4 упражнений - групповой и индивидуальной точности приземления, бега и плавания. Мужчины в многоборье бегут 3 километра, девушки - 1,5 км, проплыть же всем предстоит по 100 метров вольным стилем, пишет "Вслух.ру". 

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