В Тюменском районе началась уборочная страда

Тюменская линия

К обмолоту зерновых и зернобобовых культур в Тюменском районе приступили все сельхозпредприятия и фермерские хозяйства.

Как сообщили в управлении АПК района, из-за низких температур в июне отставание в созревании растений составляет 10-15 дней. Сейчас на здешних полях убирают горох, ячмень, ранние сорта пшеницы. Радует аграриев урожайность зернобобовых, которая выше прошлогодней в среднем на десять процентов.

С полей уже вывезли раннюю капусту. Поздние сорта убирают по заявкам торговли для реализации. Урожайность овощей также превышает прошлогоднюю. Картофель, капуста, морковь за первые недели уборки показывают прирост на 10 и более процентов, свекла – почти в два раза больше (33,9 тонны/га в этом году против 15 тонн/га в прошлом).

Подходит к завершению заготовка кормов. Сена уже запасли на 20% сверх плана, превышен показатель и по сенажу. Прогнозы на уборку кукурузы на силос тоже вполне хорошие, сообщает управление информационной политики и информатизации Тюменского района.